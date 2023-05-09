«Слезы наворачиваются»: Навка показала, как подросшая дочка Пескова в школьном фартуке выступила на коньках

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она стала известной фигуристкой. Олимпийская чемпионка в последние годы создает красочные ледовые шоу. Также она участвует в телевизионных шоу. По ее стопам пошла дочка Надежда, которую звезда растит с мужем Дмитрием Песковым.
На этот раз Навка поздравила всех с Днем Победы. Она также показала кадры с праздничного концерта юных фигуристов. Ее подросшая дочка в наряде школьницы с фартуком прокатилась с паре с партнером на льду.
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Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды
«Хочу выразить благодарность всем педагогам моей школы фигурного катания АФК «Наши НАДЕЖДЫ» и, в частности, Марии Поляковой за то, что мы не изменяем нашим традициям, и у наших детей каждый год есть потрясающая возможность почтить память своих предков и выразить им свою благодарность в творческой форме патриотического концерта, посвящённого Дню Победы!
Это невероятно трогательно, когда маленькие фигуристы, очень волнуясь, стараются, готовятся, тренируются, а 9 мая с гордостью показывают свои номера в память о наших героях! Слезы наворачиваются и у родителей, и у детей, и у старшего поколения!» – написала Навка.
Татьяна Навка с дочкой и ее напарником. Фото: соцсети звезды