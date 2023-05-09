«Слезы наворачиваются»: Навка показала, как подросшая дочка Пескова в школьном фартуке выступила на коньках

На этот раз Навка поздравила всех с Днем Победы. Она также показала кадры с праздничного концерта юных фигуристов. Ее подросшая дочка в наряде школьницы с фартуком прокатилась с паре с партнером на льду.

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