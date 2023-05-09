Валя Карнавал бесстыдно приспустила мини-юбку: трусиков не оказалась

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она активно строит карьеру, снимая ролики для соцсетей. Ей также удалось стать певицей. Она имеет огромную армию поклонников. В 21 года Валя ездит на дорогом авто и покупает брендовые вещи. А вот ее личная жизнь дала трещину. Она объявила о расставании с Саше Стоуном.
О случившемся Карнавал рассказала, когда уехала на курорт. Она проводит время в Таиланде с подругами. Блогерша то и дело щеголяет в бикини. На этот раз она выложила пикантные кадры. Певица в топике и крохотной юбке красовалась на камеру. Она взяла и рукой приспустила мини-юбку. Под ней трусиков не оказалось.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Они считают, что Карнавал пытается утереть нос бывшему жениху. «Ох, что творится с обидчивой девушкой», «Может ему не нравились ваши откровенные наряды», «Не нагулялась», «Белье тут бы не помешало», «Провокационный вид», — стали писать подписчики.