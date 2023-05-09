Валя Карнавал бесстыдно приспустила мини-юбку: трусиков не оказалась

О случившемся Карнавал рассказала, когда уехала на курорт. Она проводит время в Таиланде с подругами. Блогерша то и дело щеголяет в бикини. На этот раз она выложила пикантные кадры. Певица в топике и крохотной юбке красовалась на камеру. Она взяла и рукой приспустила мини-юбку. Под ней трусиков не оказалось.

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