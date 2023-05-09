Бородина в пуховике-дутике вышла на прогулку с подросшими дочками в День Победы

Примечательно, что Ксения посещала с дочками разные рестораны. также они побывали у мемориала, посвященного нижегородцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Телеведущая была в клетчатой рубашке, пуховике–дутике и кроссовках.

Также в спортивном стиле оделись Маруся и Теона. Младшая наследница звезды не расстается с наушниками и плюшевой игрушкой.

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