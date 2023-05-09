Бородина в пуховике-дутике вышла на прогулку с подросшими дочками в День Победы

Ксения Бородина в свои 40 лет продолжает вести передачи на телевидении. Она пережила два развода, а теперь скрывает свои новые отношения. Ксения растит дочку Марусю от первого брака и дочку Теону от второго брака. Она регулярно их возит на море. Но на днях звезда их свозила в Нижний Новогород на выходные.
Примечательно, что Ксения посещала с дочками разные рестораны. также они побывали у мемориала, посвященного нижегородцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Телеведущая была в клетчатой рубашке, пуховике–дутике и кроссовках.
Также в спортивном стиле оделись Маруся и Теона. Младшая наследница звезды не расстается с наушниками и плюшевой игрушкой.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
9 мая Ксения тоже устроила детям прогулку, но в Москве. Она проведала свою маму. А в соцсети звезды выложила фото, сделанное в Нижнем Новгороде.
«Наши люди, наш народ – единственные, кто смогли разгромить огромную армию. Фашистов разбили в Сталинграде, выстояли в Ленинграде и под Москвой. Нацисты бежали, они так и не поняли откуда здесь такой русский дух. Бежали и французы в свое время. Много кто пытался сломить, но ни у кого не вышло.
9 мая навсегда будет днем триумфа силы духа русского народа. Нам важно помнить об этом сегодня и всегда. Никто никогда не был способен понять и победить русского человека. Помните об этом! Желаю всем сил и веры», – написала звезда.