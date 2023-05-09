Наталья Рудова в миниатюрном платье эффектно раздвинула ножки: видно темный треугольник

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она отметилась во многих картинах. Зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». В 39 лет она не перестает следить за фигурой. Блондинка скрывает личную жизнь. Однако актриса регулярно оказывается в центре мужского внимания. Она не стесняется демонстрировать свои прелести.
На этот раз Наталья проводит отпуск в Дубае. Она решила отдохнуть в компании подруг. На новых кадрах актриса щегольнула в миниатюрном платье на пляже. Она сверкнула своим декольте. Блондинка она не стала прятать округлую грудь. Рудова с широкой улыбкой позировала в лучах солнца.
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А потом Наталья присела на лавочку. Она забылась и раскинула ноги, засветив сокровенное. Поклонники были поражены тому, как смело оделась звезда.
«Красивые ножки», «Наряд словно вам не по размеру», «Хоть в белье?», «Ножки надо скрестить, когда сидите», «Снова дразните мужчин», «Взгляд падает на темный треугольник», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды