Наталья Рудова в миниатюрном платье эффектно раздвинула ножки: видно темный треугольник

На этот раз Наталья проводит отпуск в Дубае. Она решила отдохнуть в компании подруг. На новых кадрах актриса щегольнула в миниатюрном платье на пляже. Она сверкнула своим декольте. Блондинка она не стала прятать округлую грудь. Рудова с широкой улыбкой позировала в лучах солнца.

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