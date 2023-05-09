79-летний Роберт Де Ниро стал папой в седьмой раз

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Однако известно, что в последний раз ему приписывали роман с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. Примечательно, что теперь между старшим и младшим ребенком Де Ниро разница в 51 год.