79-летний Роберт Де Ниро стал папой в седьмой раз

Роберт Де Ниро уже много лет снимается в кино. Недавно появились слухи, что он стал папой в седьмой раз. Эту новость поделились представители актера. Подробности радостного события пока не разглашаются. У 79-летнего обладателя «Оскара» есть тайная возлюбленная, но он ее имя скрывает.
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Однако известно, что в последний раз ему приписывали роман с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. Примечательно, что теперь между старшим и младшим ребенком Де Ниро разница в 51 год.
«С детьми нужно быть строгими во всем. Но мне не нравиться устанавливать им законы и тому подобное. Любой родитель сказал бы то же самое. Ты всегда хочешь поступать правильно по отношению к детям и дать им самое лучшее», — говорил артист в интервью ET Canada.