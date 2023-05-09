Уикенд в школе скаутов: принц Уильям покатал пятилетнего сына Луи на тракторе, а Миддлтон постреляла из лука с дочкой Шарлоттой

После праздничных мероприятий чета Кембриджей появилась в школе скаутов. Они провели целый день с детьми. Миддлтон облачилась в джинсы и голубую рубашку. Лук дополнили удобные ботинки. Она вместе с восьмилетней дочкой Шарлоттой и пятилетнем сыном Луи постреляла из Лука. Маленькая принцесса была в джинсовых шортах и розовом джемпере.

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