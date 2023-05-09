Уикенд в школе скаутов: принц Уильям покатал пятилетнего сына Луи на тракторе, а Миддлтон постреляла из лука с дочкой Шарлоттой

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она отметила в этом году 12-ю годовщину со дня свадьбы. У пары подрастают дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи. Недавно состоялось важное событие – коронация Карла III. На мероприятии принц Уильям был с женой и наследниками. Также они посетили праздничный концерт в Лондоне.
После праздничных мероприятий чета Кембриджей появилась в школе скаутов. Они провели целый день с детьми. Миддлтон облачилась в джинсы и голубую рубашку. Лук дополнили удобные ботинки. Она вместе с восьмилетней дочкой Шарлоттой и пятилетнем сыном Луи постреляла из Лука. Маленькая принцесса была в джинсовых шортах и розовом джемпере.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: Global Look Press
Также принц Уильям решил поразить пятилетнего сына Луи. Он усадил его за руль трактора и прокатил на этом необычном средстве передвижения. Затем он поучаствовал в рисовании необычной фрески: Луи оставил отпечатки своей ладошки на стене. Ему также позволили пострелять из лука.
Принц Уильям с сыном Луи. Фото: Global Look Press
Дети были счастливы. В конце мероприятия супруги сделали совместное фото с наследниками и работниками школы. На встрече Кэтрин случайно рассекретила трогательное домашнее прозвище младшего сына.
«Аккуратнее, Луи-жук!» — внезапно обратилась к мальчику принцесса Уэльская.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press