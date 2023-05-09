Елена Блиновская может переехать в СИЗО—виноват новый марафон

Не так давно Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения женщине был назначен домашний арест.

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Но, похоже, блогера не особо волнует вся эта ситуация. Ведь она позволила своим кураторам организовать новый марафон. В котором приняли участие 5 тысяч человек. Каждый из «марафонцев» заплатил по одной тысяче рублей. Таким образом, команда Елены собрала еще 5 миллионов.

Когда СК стало известно о проделках Блиновской, ей было вынесено предупреждение. Теперь Елене может грозить перевод из под домашнего ареста в следственный изолятор.

Источник: Telegram-канал НЕОПРА, БЛИН!