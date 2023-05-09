«Лифчик бы не помешал»: Бузова в майке на голое тело блеснула «налившейся» грудью на улицах Цюриха

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она также смогла стать популярной певицей. Артистка не скрывает, что добилась славы и заработала состояние. Теперь она активно ищет себе жениха. Зачастую телеведущая предстает в откровенных нарядах. Звезда в мае устроила себе отпуск, отдохнув в Европе.
Сначала Ольга побывала в Риме и Барселоне, потом загорала на Кипре. А накануне она провела время в Швейцарии. Целый день артистка гуляла по Цюриху, где отметилась в брюках палаццо и белой майке на голое тело. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь. Бузова блеснула формами на улице.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Я была в Швейцарии много раз, но в Цюрихе впервые. И я осталась под большим приятным впечатлением…Очень чистый город, очень красивые и счастливые люди», – заявила звезда.
Поклонники были поражены тому, что Ольга отказывается от нижнего белья. «Лифчик бы не помешал», «А можно лифчик надеть или майку менее прозрачную», «Да можно уже и без трусов», «А без бюстгальтера — это модно?» — прокомментировали пост подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды