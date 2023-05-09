«Лифчик бы не помешал»: Бузова в майке на голое тело блеснула «налившейся» грудью на улицах Цюриха

Сначала Ольга побывала в Риме и Барселоне, потом загорала на Кипре. А накануне она провела время в Швейцарии. Целый день артистка гуляла по Цюриху, где отметилась в брюках палаццо и белой майке на голое тело. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь. Бузова блеснула формами на улице.

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