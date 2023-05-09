Валя Карнавал в крохотных шортах засветила манкие бедра: не скрыла «межножье» на публике

На отдыхе Валя то и дело красовалась в купальнике. Она похудела за последние месяцы. Певица то и дело демонстрировала фигуру. На этот раз она в мини-шортах села прямо на пол. Блогерша оголила свои бедра. Она сидела с телефоном в руках, не прикрыв «межножное пространство».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».