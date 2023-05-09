Валя Карнавал в крохотных шортах засветила манкие бедра: не скрыла «межножье» на публике

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала популярной блогершей, снимаясь видео для соцсетей. Также молодая артистка выступает на сцене, исполняя свои песни. Ее все чаще зовут в разные телешоу. Недавно 21-летняя звезда готовилась к свадьбе с Сашей Стоуном, но в отпуск она уехала одна, а потом объявила о расставании.
На отдыхе Валя то и дело красовалась в купальнике. Она похудела за последние месяцы. Певица то и дело демонстрировала фигуру. На этот раз она в мини-шортах села прямо на пол. Блогерша оголила свои бедра. Она сидела с телефоном в руках, не прикрыв «межножное пространство».
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Валя выглядит раздосадованной. Многие стали писать, что рядом с Сашей она растеряла свой шарм. «Ну тут все видно», «Стала очень худая», «Он точно не лучшим образом на тебя влиял», «Наверное откровенные наряды ему не нравились», — стали писать пользователи Сети.