Барановская, Дайнеко, Полунин и другие звезды отметились на параде Победы: наблюдали с трибун

9 мая, как и ранее, стало праздничным днем. Два месяца шла подготовка к параду Победы. На Красной площади маршировали солдаты, была показана военная техника. С трибун за действием наблюдали ветераны, а также многие известные персоны, которые получили именные приглашения.
На трибунах была Виктория Дайнеко. Певица облачилась в белый свитер с высоким воротом. рядом с ней сидел артист балета Сергей Полунин. Также на Красной площади отметила ведущая Марина Ким и ее коллега Юлия Барановская. Прохладная погода не испортила им настроение. Также на параде побывали Лера Кудрявцева с дочкой и Иван Охлобыстин.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Юлия Барановская, Виктория Дайнеко, Сергей Полунин и другие звезды. Фото: соцсети звезды
«С Днем Победы мои дорогие! Так счастлива в этот день оказаться на Красной площади и увидеть парад своими глазами впервые в жизни! Я была в восторге! Незабываемые впечатления! И я так Рада была встретить Марину Ким, Юлию Барановскую и Сергея Полунина. Планировала одна смотреть, а тут такая чудесная компания случилась», – похвасталась Дайнеко.