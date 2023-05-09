Барановская, Дайнеко, Полунин и другие звезды отметились на параде Победы: наблюдали с трибун

На трибунах была Виктория Дайнеко. Певица облачилась в белый свитер с высоким воротом. рядом с ней сидел артист балета Сергей Полунин. Также на Красной площади отметила ведущая Марина Ким и ее коллега Юлия Барановская. Прохладная погода не испортила им настроение. Также на параде побывали Лера Кудрявцева с дочкой и Иван Охлобыстин.

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