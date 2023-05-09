Саша Стоун рассказал о других мужчинах в жизни Вали Карнавал

Саша Стоун и Валя Карнавал вместе уже целый год. Их роман у всех на виду. Иначе и быть не может, ведь молодые люди являются популярными блогерами.

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Отношения между звездами нельзя назвать спокойными. Валя периодически пугает фанатов намеками на расставание с любимым. К счастью, до реальных действий пока не дошло. Но кто знает, чем может закончиться очередная размолвка влюбленных, — думают поклонники пары.

Но сам Саша, похоже, не особо переживает по этому поводу. В одном из последних интервью парень уверенно заявил, что является главным мужчиной в жизни Вали. И ничуть не сомневается в ее верности, так как видел собственными глазами, как девушка отшивает всех назойливых ухажеров.

«Она так может посмотреть, что парень отвернется и больше никогда не захочет поворачиваться», — похвастался Стоун.

Источник: YouTube-шоу «Есть вопросики»