Лера Кудрявцева привела подросшую дочку на парад Победы: маленькая модница в парке с ярким мехом отметилась на трибуне

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она продолжает быть одной из самых известных телеведущих в стране. В 51 год блондинка предпочитает следить за внешностью. Она успевает растить дочку Марию. Недавно звезда свозила четырехлетнюю наследницу в Сочи на море. А 9 мая они отметились на Красной площади.
Примечательно, что Лера впервые за много лет насладилась парадом Победы с трибун. Она облачилась в камуфляжные джоггеры, толстовку и теплую жилетку. Маленькая Мариы была в парке с цветным мехом и джинсах. Кудрявцева запечатлелась с ней на Красной площади. Они позировали в лучах солнца.
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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Также Кудрявцева встретила Ивана Охлобыстина. Она поделилась своими впечатлениями в соцсетях.
«Все таки парад Победы – это нереально крутое зрелище. Особенно, когда ты смотришь не по ТВ, а сидя на трибуне», – призналась звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что в восторге от Марии, которая растет копией мамы.
Лера Кудрявцева и Иван Охлобыстин. Фото: соцсети звезды