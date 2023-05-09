Лера Кудрявцева привела подросшую дочку на парад Победы: маленькая модница в парке с ярким мехом отметилась на трибуне

Примечательно, что Лера впервые за много лет насладилась парадом Победы с трибун. Она облачилась в камуфляжные джоггеры, толстовку и теплую жилетку. Маленькая Мариы была в парке с цветным мехом и джинсах. Кудрявцева запечатлелась с ней на Красной площади. Они позировали в лучах солнца.

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