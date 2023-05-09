Баснословно: сколько стоит шляпа Пугачевой, в которой она пришла на похороны Юдашкина

Примадонна, напомним, не снимала шляпу и очки всю траурную церемонию. Певица практически ни с кем не разговаривала и держалась в стороне от коллег по шоу-бизнесу.

Алле Борисовне периодически тяжело было идти, ее поддерживали под руки помощники и охрана.

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