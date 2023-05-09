Баснословно: сколько стоит шляпа Пугачевой, в которой она пришла на похороны Юдашкина

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Это швейцарский бренд.

Та самая шляпа Аллы Пугачевой, в которой она появилась на похоронах своего друга Валентина Юдашкина, стала настоящим хитом модниц.

Аксессуар - шведского бренда. В магазине стоит 22 тысяч рублей.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина. Фото: Teleprogramma.pro

Примадонна, напомним, не снимала шляпу и очки всю траурную церемонию. Певица практически ни с кем не разговаривала и держалась в стороне от коллег по шоу-бизнесу.

Алле Борисовне периодически тяжело было идти, ее поддерживали под руки помощники и охрана.

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