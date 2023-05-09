Волочкова топлес вышла на пляж: прижала прозрачное парео к своим «буграм страсти»

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она стала известной балериной. Блондинка в свои 47 лет продолжает строить карьеру. Она делает все, чтобы держать себя в форме. Недавно артистка снова уехала на Мальдивы. Звезда теперь каждый день делится пикантными кадрами.
На этот раз Волочкова решила добавить перчинку. Она сняла лифчик от купальника. Блондинка вышла на пляж топлес, красуясь в стрингах. Свою пышную грудь балерина прикрыла прозрачным парео. Она стыдливо прижала ткань к телу. Анастасия козырнула загорелыми изгибами своей фигуры.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Яркие краски радости», – написала звезда.
Поклонники подвергли фото критике. «Там можно без белья — замечательно», «Чем дальше, чем откровеннее», «Кто фотограф в этот раз», «Ой, а стринги тогда зачем?», «Вид сзади должен быть эпичнее», — стали писать в Сети.