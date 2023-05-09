Миддлтон в алом костюме появилась на концерте в честь коронации Карла III с детьми: принцесса Шарлотта в воздушном наряде села с мамой

На следующий день состоялся большой праздничный концерт в Лондоне. Многие артисты выступили на сцене, включая Кети Перри. Также произнес речь принц Уильям. А Миддлтон сидела на трибуне с детьми. Она облачилась в алый элегантный костюм Alexander McQueen с акцентом на талии. Распущенные локоны и яркий макияж дополнили образ.

Девятилетний принц Джордж и восьмилетняя принцесса Шарлотта были с мамой, а пятилетний Луи остался дома. Дочка Миддлтон была в белом воздушном платье воротничком.

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