Миддлтон в алом костюме появилась на концерте в честь коронации Карла III с детьми: принцесса Шарлотта в воздушном наряде села с мамой

Недавно в Великобритании состоялось долгожданное событие. Состоялась коронация Карла III. Больше двух тысяч гостей собрались в Вестминстерском аббатстве. Кейт Миддлтон была на важном событии с принцем Уильямом и детьми. У старшего наследника пары девятилетнего принца Джорджа была важная роль пажа. Праздник продлился три дня.
На следующий день состоялся большой праздничный концерт в Лондоне. Многие артисты выступили на сцене, включая Кети Перри. Также произнес речь принц Уильям. А Миддлтон сидела на трибуне с детьми. Она облачилась в алый элегантный костюм Alexander McQueen с акцентом на талии. Распущенные локоны и яркий макияж дополнили образ.
Девятилетний принц Джордж и восьмилетняя принцесса Шарлотта были с мамой, а пятилетний Луи остался дома. Дочка Миддлтон была в белом воздушном платье воротничком.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
В начале своей речи Уильям успел пошутить: «Добрый вечер, ваши величества. Добрый вечер, Виндзор! Огромное спасибо всем за то, что сделали этот вечер особенным. Я хочу сказать несколько слов о моем отце и о том, почему я считаю эти выходные такими важными. Но не волнуйтесь, в отличие от Лайонела, я не буду тянуть всю ночь».
Принц Уэльский имел в виду музыкальную программу, одним из хедлайнеров которой стал певец Лайонел Ричи, также присутствовавший на коронации.
В этот момент Кейт склонила голову набок и широко улыбнулась, а затем засмеялась. Многие поклонники посчитали это трогательным. Пара даже спустя 12 лет брака демонстрирует идиллию. «Она так гордится им. Ее улыбка — это все», — написал один из фанатов. «Она выглядит такой влюбленной», — добавил второй.
Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Global Look Press