Алла Пугачева поделилась архивными фото: за праздничным столом с родителями и ветеранами

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Она стала легендарной исполнительницей. Однако в последние годы певицы посвящает время семье. Уже больше 6 месяцев она живет в Израиле с детьми Лизой и Гарри, а также мужем. Однако недавно артистка приехала в Москву и простилась с Валентином Юдашкиным, который умер после продолжительной болезни.
На этот раз Пугачева поделилась архивными фото 9 мая. Певица показала застолье. Она сидела за столом с Зинаидой Архиповной и Борисом Михайловичем, которые в тот день встретились со своими однополчанами.
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На кадрах Алла Борисовна с пышными рыжими кудрями совсем молодая сидит за праздничным столом и поет:
Отец мой, как и ты, прошел через войну,
Иван Иваныч, Иван Иваныч!
Он больше жизни всей любил свою страну,
Иван Иваныч, Иван Иваныч!
Мне говорили — был он смел,
А как плясал он, как он пел,
Иван Иваныч, Иван Иваныч!
Алла Пугачева с родителями и ветеранами. Фото: соцсети звезды
«Где же вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня», – написала Примадонна.
Поклонники поздравили певицу с Днем Победы. «Самое главное, что мы их помним! Здоровья вам, Алла Борисовна», «Этот день в нашей памяти, наших сердцах!», «Какие теплые кадры», — стали писать в Сети.
Родители Аллы Пугачевой. Фото: соцсети звезды