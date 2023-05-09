Алла Пугачева поделилась архивными фото: за праздничным столом с родителями и ветеранами

На этот раз Пугачева поделилась архивными фото 9 мая. Певица показала застолье. Она сидела за столом с Зинаидой Архиповной и Борисом Михайловичем, которые в тот день встретились со своими однополчанами.

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На кадрах Алла Борисовна с пышными рыжими кудрями совсем молодая сидит за праздничным столом и поет:

Отец мой, как и ты, прошел через войну,

Иван Иваныч, Иван Иваныч!

Он больше жизни всей любил свою страну,

Иван Иваныч, Иван Иваныч!

Мне говорили — был он смел,

А как плясал он, как он пел,

Иван Иваныч, Иван Иваныч!