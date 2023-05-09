Экс-бойфренд Ольги Бузовой раскритиковал Даню Милохина

Не так давно Даня Милохин выложил в соцсетях свои стихи. Но, к сожалению, его старания мало кто оценил. Даже поклонникам новое творчество не понравилось. А уж хейтеры тем более не стеснялись в выражениях.

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Звезда «Дома-2» Роман Гриценко, которого в прошлом связывали романтические отношения с Ольгой Бузовой, тоже не остался в стороне. Молодой человек, как и многие, не смог проникнуться поэтическими стараниями Милохина. И дал ему совет попробовать себя в чем-то другом.

«Там слабая рифма, абсолютно отсутствие глубокого смысла, даже слабое прочтение. Поэтому мне кажется, что стихи — это не его. Стихами ему лучше не заниматься, лучше заняться чем-нибудь другим, но даже не знаю, чем», — высказался Гриценко.

Источник: vnimanie.pro