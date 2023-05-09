Меган Маркл не поехала на коронацию Карла III, но от королевских часов не отказалась

Меган Маркл не попала на недавнюю коронацию своего свекра, но печалиться по этому поводу не стала. А ясно дала понять, что ее не заботит сложившаяся ситуация. Актриса просто продолжила жить своей обычной жизнью и уже 7 мая дала поклонникам и хейтерам новый повод для обсуждения.

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Дело в том, что, отправившись на встречу со своими друзьями, герцогиня решила надеть золотые часы своей покойной свекрови. Пользователи Сети тут же обратили внимание на приметную вещицу и были очень удивлены. Комментаторов смутило то, что, отказавшись от звания члена монаршей семьи, Меган по-прежнему носит драгоценности принцессы Дианы.

Источник: super.ru