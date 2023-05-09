Соавтор мемуаров «Запасной»: «Гарри впервые почувствовал себя освобожденным, когда влюбился в Меган»

Журналист и писатель Джон Мерингер, который помог принцу Гарри в создании его скандальных мемуаров «Запасной», опубликовал статью, которую можно назвать мемуарами о мемуарах. Он описал процесс работы вместе с герцогом Сассекским, их ссоры и трогательные моменты.
В частности, соавтор принца развеял один слух, который гулял в западной прессе, мол, писателя и Гарри познакомил актер Джордж Клуни. Мерингер подчеркнул, что Клуни снял фильм по его книге, но лично они не знакомы и никогда не встречались.
Работая над «Запасным», автор некоторое время прожил в гостях у принца и Меган Маркл в Монтесито (Калифорния).
«Гарри поселил меня в своем гостевом доме, где Меган и Арчи навещали меня во время их послеобеденных прогулок. Меган, зная, что я скучаю по семье, постоянно приносила подносы с едой и сладостями», - вспоминает Джон на страницах издания New Yorker.
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Когда же книга была наконец выпущена в январе 2023 года, знаменитая семья устроила вечеринку по этому поводу.
«Было произнесено несколько прекрасных тостов в честь Гарри, затем выступил принц. Я никогда не видел его таким хладнокровным и экспансивным. Он поблагодарил свою издательскую команду, своего редактора и меня. Он упомянул мой совет «довериться книге» и сказал, что рад публикации, потому что это было невероятно: делиться правдой и чувствовать — тут его голос сорвался — «свободу». В его глазах стояли слезы. У меня тоже…» - рассказал Мерингер.
«Гарри впервые почувствовал себя освобожденным, когда влюбился в Меган, а затем еще раз, когда они бежали из Британии, и то, что он чувствовал наконец, впервые в жизни, было услышано».
Напомним, выход мемуаров накалил отношения между Гарри, его отцом-королем и старшим братом Уильямом. Но, тем не менее, опального принца пригласили на коронацию 6 мая, хотя дали только в сторонке посидеть.