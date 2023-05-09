Соавтор мемуаров «Запасной»: «Гарри впервые почувствовал себя освобожденным, когда влюбился в Меган»

Журналист и писатель Джон Мерингер, который помог принцу Гарри в создании его скандальных мемуаров «Запасной», опубликовал статью, которую можно назвать мемуарами о мемуарах. Он описал процесс работы вместе с герцогом Сассекским, их ссоры и трогательные моменты.

В частности, соавтор принца развеял один слух, который гулял в западной прессе, мол, писателя и Гарри познакомил актер Джордж Клуни. Мерингер подчеркнул, что Клуни снял фильм по его книге, но лично они не знакомы и никогда не встречались.

Работая над «Запасным», автор некоторое время прожил в гостях у принца и Меган Маркл в Монтесито (Калифорния).

«Гарри поселил меня в своем гостевом доме, где Меган и Арчи навещали меня во время их послеобеденных прогулок. Меган, зная, что я скучаю по семье, постоянно приносила подносы с едой и сладостями», - вспоминает Джон на страницах издания New Yorker.

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