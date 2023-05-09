Том Хиддлстон сыграет в экранизации новой повести Стивена Кинга «Жизнь Чака»

Горячее комбо для фанатов Стивен Кинга и фанаток Тома Хиддлстона. Звезда Marvel объединился вместе с культовым актером «Звездных войн» Марком Хэмиллом, чтобы сыграть в экранизации новой повести мастера ужасов под названием «Жизнь Чака».

Произведение было опубликовано в сборнике рассказов Кинга «Будет кровь» 2020 года и теперь подает на экран. Как сообщает издание Deadline, сценарий фильма находится в разработке уже достаточно долго, поэтому нынешняя забастовка сценаристов в Голливуде не повлияет на данный проект.