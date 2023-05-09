Анастасия Костенко отправилась делать грудь, но нарвалась на критику в Сети: «Мужиков не удержишь грудями»

29-летняя жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко решилась на маммопластику. Звезда раскрыла эту деликатную новость всем, опубликовав видео из больницы в соцсетях. Девушка родила троих детей и скрывала, что мечтает об увеличении груди. И теперь ее желание осуществится.

«Доктор сделал разметку, и я скоро проснусь довольная и еще счастливее», - написала модель.

Однако, среди подписчиков практически не нашлось людей, которые бы поддержали ее в этом шаге. В основном, в комментариях – осуждение и критика.

«Зачем? У вас и так огонь», «Мужиков не удержишь ничем, ни молодостью, ни детьми, ни грудями, только работает высокая самооценка женщины», «Зря», «Настя, у вас красивая фигура! Ради мужчины это делать не нужно», - просят фолловеры.

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