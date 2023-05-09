«Вся моя семья воевала»: Поплавская трогательно поздравила россиян с Днем Победы

Актриса Яна Поплавская поздравила соотечественников с праздником 9 Мая. Она заметила, что в этом году люди ощущают более остро значение этой даты.

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И напомнила, что каждый год в День Победы мы мечтаем, что войны не случится никогда, предложив почтить память предков, которые отдали жизни ради того, что человечество сейчас имеет.

«Вся моя семья воевала: дедушка Василий Григорьевич Поплавский прошел всю войну, дошел до Берлина! Две моих бабушки – военные хирурги – стояли за операционными столами, спасая жизни наших солдат!

Нужно помнить о страшных преступлениях нацистов, об этом должен помнить весь мир! И мир должен навсегда задавить преступную идеологию превосходства одной расы, одной нации над другими! С Днем Победы, мои любимые! С праздником! Мира всем нам!» - написала в соцсетях Яна Поплавская.