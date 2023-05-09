Валя Карнавал в опасном лифе едва вместила ядреные полушария: одно движение – и лямки треснут

Интернет-звезда Валя Карнавал улетела отдыхать в Таиланд. Пока все поклонники обсуждают, что у нее происходит с женихом Сашей Стоуном, и почему они отписались друг от друга в Сети, звезда наслаждается отпуском и беззаботно постит кадры в купальниках.

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С собой Валя взяла уйму пляжных комплектов – сдельные, раздельные, со стрингами, классические, и намерена выгулять каждый хотя бы раз. На новом снимке Карнавал позировала как на портрет, и в кадре оказался ее пышный бюст в опасном лифе. Тоненькие лямочки не внушают доверия, ведь ядреное богатство Вали весьма внушительных размеров, кажется, одно движение – и содержимое окажется «на улице».