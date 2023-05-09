Новости шоу-бизнеса: первое фото Костомарова после ампутации, расставание Карнавал и Стоуна, детская травма дочки Заворотнюк

Первое фото Костомарова после ампутации

Роман Костомаров впервые показал себя после перенесенных ампутаций. Фигурист вышел на связь в соцсети, опубликовал свое фото. Он очень сильно похудел, поседел, лицо осунулось. Публика не видела его с января – после того, как он попал в реанимацию, прошло четыре месяца. Фигурист готовится к протезированию.

Прилучный и Брутян впервые выгуляли сына

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями. У них появился сын, которого назвали Микаэлем. И накануне у них состоялась первая прогулка.

Дочь Заворотнюк подверглась насилию

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что в детстве пережила насилие. Ее отхлестал ремнем неродной человек. Девушка переживает эти тяжелые воспоминания время от времени, хоть и говорит, что простила обидчика.

Карнавал удалила фото со Стоуном

Валя Карнавал улетела в Таиланд без жениха Саши Стоуна. Оказалось, что она удалила все фото с ним, а также отписалась в соцсети. Поклонники уверены – э то конец отношениям, свадьбы не будет.