Бесштанная Самбурская в одной рубашке засветила упругие чресла: ножку выставила, тыл оголила

Настасья Самбурская последовала примеру многих звезд и улетела в мини-отпуск за границу. Оказалось, что выбрала красавица курорт в Турции, откуда уже начала делиться фото и видео. Снимков в купальниках пока поклонники не дождались, но кое-что пикантное Настасья уже запостила.

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Отправившись на прогулку по территории отеля в рубашке поверх бикини, Самбурская потешила воображение фанатов. Красотка обладает стройной фигурой и упругими бедрами, к лету она подготовилась основательно, поэтому может себе позволить любые ракурсы и наряды. Позируя для фото, Настасья щегольнула оголившимся из-под рубашки бедром, на радость поклонников.