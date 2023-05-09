Музыкантша растет: Орлова уложила двухмесячную дочурку на коврик с клавишами – ножкой играет, себя развлекает

На днях крошечной дочурке Ольги Орловой Анечке исполнилось два месяца. Звездная мама не спешит показывать ее личико публике, стараясь все время скрывать. Но с удовольствием демонстрирует, как растет и развивается девочка. На этот раз она уложила кроху на игровой коврик, на котором у самого подножия находятся клавиши.

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Анечке, судя по реакции, такая игрушка нравится. Малышка с удовольствием разглядывала яркие рисунки и игрушки, то и дело «играя» ножкой на музыкальном инструмента, отчего раздавались мелодии и развлекали кроху.