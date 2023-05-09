Валя Карнавал в крошечном мини подразнила фигуркой: лямки вот-вот лопнут под тяжестью бюста

Звезда Интернета Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, улетела в отпуск. Красавица выбрала Таиланд второй раз подряд, однако на сей раз появилась там в компании подружки – бойфренд остался дома.

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Карнавал не отказывается от откровенных нарядов и с удовольствием демонстрирует прелести подписчикам. Сначала фото в бикини, теперь – в крошечном платье. Позируя перед зеркалом, певица опасно наклонялась, и лямочки едва выдерживали натиск тяжелого бюста.