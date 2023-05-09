Мокренькая Загитова в розовом бикини выставила пышные прелести напоказ: звезда на Мальдивах

Многие знаменитости в майские праздники улетели за границу. Не отказалась от мини-отпуска и фигуристка Алина Загитова. Звезда льда отправилась с подругами отдыхать на Мальдивы, откуда уже запостила пару кадров. Причем, один из снимков вызвал настоящую бурю эмоций у преданных фанатов.

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Загитова искупалась в бассейне и мокренькая вынырнула к бортику, позируя для фото. Фигуристка пока не успела загореть, но люди оценили ее красоту и пышность форм в бикини, не скупясь на комплименты под снимком.