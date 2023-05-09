Алена Рапунцель показала огромный живот на отдыхе: подарит новому бойфренду сына?

Блогер и экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель, которая сейчас носит фамилию Семина, оставленную от второго мужа, улетела отдыхать в Таиланд. Девушка счастлива в новых отношениях, ее избранник – бизнесмен Александр Смуров. Параллельно красавице приходится отбиваться от хейтеров, которые упрекают ее в чрезмерной стремительности в личной жизни и ждут, когда она опять забеременеет.

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После новой волны хейта Рапунцель не выдержала и предъявила огромный живот в соцсети. «Так лучше?» - спросила девушка, которая увеличила себе талию в фотошопе. Нападки на Алену идут уже давно, люди не могут принять, что девушка имеет двоих маленьких детей от разных отцов. А теперь уже строит любовь с новым мужчиной, которому публично признается в любви.