Когда стринги не по размеру: Волочкова на Мальдивах едва прикрыла зону бикини красными «ниточками»

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова улетела отдыхать на любимые Мальдивы. Балерина выбрала тот же самый остров, который посещала в январе, и снова делится яркими впечатлениями и кадрами с пляжа в соцсетях.

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С собой Волочкова захватила множество новеньких купальников и теперь ежедневно щеголяет в обновках не только по острову, но и перед камерой – позирует во всех ракурсах для онлайн-публики. Алый комплект вызвал в Сети самые противоречивые эмоции – одним он понравился, другие люди критикуют за излишнюю откровенность: мол, бикини будто собрано из разных комплектов, причем низ явно не по размеру и едва прикрывает интимное. Но балерину это совсем не смущает, натянув стринги-ниточки, она обратилась к поклонникам.