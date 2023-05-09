«Самое ужасное позади»: Костомаров вышел на связь из больницы, и Ягудин не сдержал эмоций после его заявления

Фигурист Роман Костомаров впервые за время своей болезни вышел на связь в соцсетях. Чемпион с января балансировал на грани жизни и смерти, и лишь весной из реанимации Коммунарки, где находится спортсмен, стали поступать хорошие новости. Костомаров, напомним, пережил ампутацию верхних и нижних конечностей на фоне некроза из-за сепсиса.

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Костомаров поблагодарил людей и признался, что впереди много трудностей, но он надеется, что справится. Его тут же поддержали подписчики, друзья и коллеги. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на заявление коллеги и эмоционально написал в своем микроблоге слова поддержки в его адрес.