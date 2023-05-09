Наталья Рудова максимально близко показала пышную ношу в лифчике: дубайский пляж ахнул

Звезда сериалов «Жизнь по вызову» и «Универ» Наталья Рудова улетела в Эмираты. Хоть она и была здесь не так давно, но теперь красотка отправилась на побережье Персидского залива отдыхать, а не работать. С первого дня своего пребывания в Дубае она щедро делится с подписчиками фото и видео.

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Селфи, которое запостила Рудова, взбудоражило подписчиков. Пышный бюст в купальном лифе на тонких лямках она показала максимально близко, и вслед за дубайским пляжем ахнули ее фолловеры. Звезда обладает формами на зависть и к этому лету успела как следует подготовиться.