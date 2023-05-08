«Я невеста»: Валерия Ланская во второй раз выходит замуж

Звезда театра и кино Валерия Ланская поделилась прекрасной новостью с подписчиками. Избранник Валерии Ланской, артист мюзиклов и кино, хореограф Эдгар Голосной сделал ей предложение.
В микроблоге Валерия Ланская показала свою руку с помолвочным кольцом на безымянном пальце.
«07.05.2023. Я невеста», - подписала кадр Валерия Ланская.
Валерия Ланская показала помолвочное кольцо. Фото: соцсети
Напомним, этот брак для Валерии Ланской будет вторым. В прошлом году Ланская развелась с режиссером Стасом Ивановым после семи лет семейной жизни. У Валерии Ланской есть восьмилетний сын. Нынешний избранник моложе Валерии Ланской на четыре года, их роман длится больше года.