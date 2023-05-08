«Я невеста»: Валерия Ланская во второй раз выходит замуж

Напомним, этот брак для Валерии Ланской будет вторым. В прошлом году Ланская развелась с режиссером Стасом Ивановым после семи лет семейной жизни. У Валерии Ланской есть восьмилетний сын. Нынешний избранник моложе Валерии Ланской на четыре года, их роман длится больше года.