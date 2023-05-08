Щека к щеке, глаза блестят от счастья: Степа Меньщиков прильнул к жене Ангелине Монах – сплетники разом заткнулись

В отношениях бывших участников «Дома-2», супругов Степана Меньщикова и Ангелины Монах царит настоящая идиллия. По крайней мере, в эти дни.

Оба выкладывают в микроблоге снимки, на которых лучатся от счастья. Сплетникам, которые периодически разводят пару, даже поговорить не о чем.

Степа и Ангелина фотографируются. прильнув друг к другу щеками и с блаженными улыбками на лицах.

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