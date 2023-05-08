Щека к щеке, глаза блестят от счастья: Степа Меньщиков прильнул к жене Ангелине Монах – сплетники разом заткнулись

В отношениях бывших участников «Дома-2», супругов Степана Меньщикова и Ангелины Монах царит настоящая идиллия. По крайней мере, в эти дни.
Оба выкладывают в микроблоге снимки, на которых лучатся от счастья. Сплетникам, которые периодически разводят пару, даже поговорить не о чем.
Степа и Ангелина фотографируются. прильнув друг к другу щеками и с блаженными улыбками на лицах.
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Степан Меньщиков с женой Ангелиной Монах. Фото: соцсети
Напомним, Степан Меньщиков и Ангелина Монах спровоцировали слухи о разводе, когда Ангелина вместе с дочкой уехала в Таиланд, а Степан остался в Москве. Но через пару месяцев разлуки семья воссоединилась и сейчас транслирует любовь и взаимопонимание, находясь в Таиланде.