Все бугорки свои оголила: Волочкова позировала в одних трусиках на Мальдивах – интимное прикрыла «дельфинчиками»

Звезда балета Анастасия Волочкова гордится тем, в какой форме находится в свои 47 лет. Сейчас балерина находится на Мальдивах, где обожает отдыхать больше всего на свете.

Пользуясь случаем, Анастасия Волочкова смело и дерзко обнажается, чтобы продемонстрировать свое тело.

На этот раз Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором позирует в одних микро-трусиках, показав все свои бугорки. Интимные, или срамные, части тела Анастасия Волочкова прикрыла картинками в виде дельфинчиков. Звезда считает, что это - отличная идея для дизайна купальника.

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