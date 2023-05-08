Яркая брюнетка в пышном платье и красных туфельках: Стоцкая показала подросшую дочку, похожую на Киркорова

Звезда мюзиклов, певица Анастасия Стоцкая показала подросшую дочку Веру, которой накануне, 7 мая, исполнилось шесть лет.
В микроблоге знаменитость разместила снимок, на котором предстала с наследницей. Анастасия Стоцкая рассказала, как отпраздновала минувший день рождения Верочки.
«Дрессированные собачки, шоу с фабрикой сладкой ваты, мастер-класс по росписи скворечников, которые повесим на балкон», - поделилась Анастасия Стоцкая.
Анастасия Стоцкая с дочкой Верой. Фото: соцсети
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Маленькая Верочка в кадре выглядит очень нарядной. У нее праздничная прическа, пышное белое платье и красные туфельки. Поклонники часто находят сходство дочери Анастасии Стоцкой с поп-королем Филиппом Киркоровым. Яркая брюнетка, на самом деле, похожа на своего папу, бывшего мужа Анастасии Стоцкой.
Напомним, помимо дочери у Анастасии Стоцкой есть сын Саша, ему в июле исполнится двенадцать лет.