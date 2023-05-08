Яркая брюнетка в пышном платье и красных туфельках: Стоцкая показала подросшую дочку, похожую на Киркорова

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Маленькая Верочка в кадре выглядит очень нарядной. У нее праздничная прическа, пышное белое платье и красные туфельки. Поклонники часто находят сходство дочери Анастасии Стоцкой с поп-королем Филиппом Киркоровым. Яркая брюнетка, на самом деле, похожа на своего папу, бывшего мужа Анастасии Стоцкой.

Напомним, помимо дочери у Анастасии Стоцкой есть сын Саша, ему в июле исполнится двенадцать лет.