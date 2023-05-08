Умер актер Сергей Дрейден – звезда «Трех толстяков» и фильма «Окно в Париж»

В Санкт-Петербурге скончался известный актер, 81-летний Сергей Дрейден, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и премии «Ника».
В последние годы жизни Сергей Дрейден служил в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, был приглашенным актером труппы и играл роль в третьем спектакле цикла Андрея Могучего по Юрию Олеше — «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель». Ближайший спектакль с участием Сергея Дрейдена должен был состояться 31 мая.
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Сергей Дрейден сыграл немало ролей в кино, в основном, в его активе - второстепенные роли в фильмах «Фонтан» и «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (в этих лентах в титрах он указан как Сергей Донцов), «Русский ковчег», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» , «Маленькие трагедии» «Петровы в гриппе».
По материалам fontanka.ru.