Умер актер Сергей Дрейден – звезда «Трех толстяков» и фильма «Окно в Париж»

Сергей Дрейден сыграл немало ролей в кино, в основном, в его активе - второстепенные роли в фильмах «Фонтан» и «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (в этих лентах в титрах он указан как Сергей Донцов), «Русский ковчег», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» , «Маленькие трагедии» «Петровы в гриппе».

По материалам fontanka.ru.