«Вытащили меня с того света. Впереди много тяжелой работы над собой»: Роман Костомаров сделал заявление на фоне тяжелой болезни

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые за четыре месяца вышел на связь в микроблоге.

Спортсмен разместил свое актуальное фото, показав, как выглядит после почти четырех месяцев комы. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время борьбы с болезнью, и рассказал, что впереди у него много тяжелой работы, в том числе, и над собой.