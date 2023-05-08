«Вытащили меня с того света. Впереди много тяжелой работы над собой»: Роман Костомаров сделал заявление на фоне тяжелой болезни

Роман Костомаров. Фото: соцсети

Прославленный фигурист Роман Костомаров вышел на связь впервые за последние четыре месяца - столько времени он боролся за жизнь.

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые за четыре месяца вышел на связь в микроблоге.

Спортсмен разместил свое актуальное фото, показав, как выглядит после почти четырех месяцев комы. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время борьбы с болезнью, и рассказал, что впереди у него много тяжелой работы, в том числе, и над собой.

«Всем привет! Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!
Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем, благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой», - написал Роман Костомаров в микроблоге.

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Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. Все эти месяцы он находился в клинике, перенес ампутацию стоп и кистей.

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