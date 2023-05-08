Артистичная — в маму! Дочка Климовой кокетливо и театрально плакалась, что устала

Маленькая Белла растет артистичным и непоседливым ребенком. Похоже, что дочка Екатерины Климовой пойдет по ее стопам. Тем более, что и отец девочки связан с актерской карьерой. Гела Месхи сейчас один из самых востребованных актеров.

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Белла пококетничала на камеру, театрально пожаловавшись на усталость и даже придумала себе паническую атаку. Дочка Екатерины Климовой насмешила поклонников, когда неправильно произнесла этот медицинский диагноз. Сама же актриса пошутила, что ее дочка ждет не дождется каникул в школе.