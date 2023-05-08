Валя Карнавал в монокини выпятила шаровидные бедра: мякоть грудей слиплась (фото)

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Юная певица показала постройневшую фигуру во всей красе.

Валя Карнавал поделилась в личном микроблоге свежими пляжными фото, представ в озорном монокини с прорезью в зоне декольте: обворожительная красотка выпятила упругие шаровидные бедра, зазывно блеснув слипшейся мякотью грудей. Поклонники потеряли дар речи, а хейтеры заметили, что юная певица заметно истощала. Куда девалась упитанная талия и манкие формы?

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Валя Карнавал в монокини. Фото: соцсети

Кстати, после скандала с джазовой исполнительницей Ларисой Долиной популярность Вали Карнавал возросла едва ли не вдвое. Сама певица позже помирилась с именитой исполнительницей.

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