Похудел, глаза стали огромными: первое фото Романа Костомарова после выздоровления – как стал выглядеть спортсмен

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел на связь с подписчиками в социальных сетях.
Сделал он это впервые за четыре месяца. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время борьбы с тяжелой болезнью.
Спортсмен сопроводил публикацию своим снимком, показав, как выглядит после длительного нахождения в коме. Роман Костомаров сильно похудел и отрастил бороду, из-за осунувшегося лица глаза стали казаться огромными.
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Так Роман Костомаров выглядит сейчас. Фото: соцсети
«Всем привет! Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!
Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем, благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.
Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой», - написал под снимком Роман Костомаров.