Похудел, глаза стали огромными: первое фото Романа Костомарова после выздоровления – как стал выглядеть спортсмен

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел на связь с подписчиками в социальных сетях.

Сделал он это впервые за четыре месяца. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время борьбы с тяжелой болезнью.

Спортсмен сопроводил публикацию своим снимком, показав, как выглядит после длительного нахождения в коме. Роман Костомаров сильно похудел и отрастил бороду, из-за осунувшегося лица глаза стали казаться огромными.

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