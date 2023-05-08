Осунулся, отрастил бороду: изменившийся до неузнаваемости Евгений Петросян вышел на связь на фоне сообщений о госпитализации и тяжелом состоянии

77-летний прославленный юморист и телеведущий Евгений Петросян записал видеообращение к поклонникам. В кадре он поздравил свою аудиторию в социальных сетях с наступающим праздником - Днем Победы, который будет отмечаться завтра, 9 мая.
На видео Евгений Ваганович выглядит довольно непривычно. Обычно всегда гладковыбритый, на этот раз он предстал с отросшей щетиной, которая вот-вот превратится в настоящую седую бородку. От глаз поклонников не укрылось и то, что Евгений Петросян заметно сдал за последнее время, он осунулся и похудел.
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«Я знаю, как мы любим нашу страну и очень хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда», - сказал в кадре Евгений Петросян.
Напомним, на днях Евгений Петросян попадал в больницу. Врачи стабилизировали состояние знаменитости и отпустили домой, где Евгения Вагановича ждали молодая жена и маленький сын.
Евгений Петросян с бородой. Фото: скрин соцсети