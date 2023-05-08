Осунулся, отрастил бороду: изменившийся до неузнаваемости Евгений Петросян вышел на связь на фоне сообщений о госпитализации и тяжелом состоянии

77-летний прославленный юморист и телеведущий Евгений Петросян записал видеообращение к поклонникам. В кадре он поздравил свою аудиторию в социальных сетях с наступающим праздником - Днем Победы, который будет отмечаться завтра, 9 мая.

На видео Евгений Ваганович выглядит довольно непривычно. Обычно всегда гладковыбритый, на этот раз он предстал с отросшей щетиной, которая вот-вот превратится в настоящую седую бородку. От глаз поклонников не укрылось и то, что Евгений Петросян заметно сдал за последнее время, он осунулся и похудел.

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