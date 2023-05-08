Умер ведущий актер Тетра на Таганке Виктор Шуляковский

7 мая умер актер театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский. Ему было 77 лет. Об этом ТАСС сообщили в Театра на Таганке, в котором покойный служил с 1974 года и был одним из ведущих актеров.

Труппа выразила соболезнования родным и близким Шуляковского. Он играл в постановках «Мастер и Маргарита», «Владимир Высоцкий», «Евгений Онегин», «Живаго» и многих других.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Снимался в таких кинокартинах, как «Эскадрон гусар летучих» (1980), «Мертвые души» (1984), «Серые волки» (1993), «Бумер. Фильм второй» (2005).