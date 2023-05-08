«Вы пишите из трущоб и не можете мне простить, что я на Мальдивах»: Волочкова ответила недовольным подписчикам

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько дней радует поклонников фотографиями с Мальдивских островов, но радуются жаркому отдыху артистки далеко не все. В комментариях у звезды снова собрались хейтеры, чтобы покритиковать ее за роскошную жизнь.

47-летняя танцовщица не стала молчать и записала видеообращение для недовольных ее отпуском подписчиков.

«Мне кое-что захотелось сказать этим злобным и не прощающим успех и радость теткам, просто недолюбленным, *** (испытывающим недостаток в сексе, - Прим. авт.) и просто умалишенным, - выступила Анастасия. – Это вы не ленитесь писать всякую чухню, простите, успешным людям, сами будучи в своих трущобах. Вот из них сидите и воняете. А у меня, знаете, какая здесь красота? Ой-ой-ой! Видите, как здесь красиво?» «Я вам хочу сказать такую вещь. Когда вы набираетесь смелости писать мне какую-то чухню в постах, вы же пишите из трущоб и не можете мне простить, что я на Мальдивах нахожусь в прекрасном дорогом курорте. Слушайте, да вы езжайте сами, купите себе путевку, заплатите три миллиона рублей за прекрасное путешествие. Тетеньки, вы знаете, не надо ногу поднимать так высоко, как я. Поднимите свою *** (пятую точку, - Прим. авт.) и отнесите ее в спортивный зал». «Я-то сошла со сцены четыре дня назад и сейчас выйду на нее после возвращения с Мальдив. И у меня есть возможность отдыхать на Мальдивах и, как на дачу, сюда приезжать, а у вас-то нет. Так что вы успокойтесь. Вы своим детям расскажите, что для того, чтобы достичь вот этого всего, успеха и радости, нужно потрудиться для начала. И иметь такую фигуру красивую, кстати».

Волочкова отметила, что когда ей приходит критика «из трущоб», ей просто смешно, так как злобные комментарии пишут те, кто ничего в жизни не сделал и не достиг.