Перестала следить за собой и состарилась: как сейчас выглядит 41-летняя Вера Брежнева – ресниц нет, макияж, маникюр и укладку не делает

Вера Брежнева. Фото: соцсети

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева разочаровала фанатов внешним видом.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время размещает в микроблоге снимки, на которых выглядит, как обычная женщина. Вера Брежнева, отметившая в феврале этого года 41-летие, демонстрирует, что из несравненной дивы она превратилась в простушку.

При этом Вера Брежнева по-прежнему обладает формами модели - она невероятно стройна. 

Но судя по всему, Вере Брежневой стало немного безразлично, как она выглядит.

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В микроблоге Вера Брежнева поделилась снимком, на котором не заподозришь в ней звезду. Вера Брежнева без макияжа, у нее практически нет ресниц, отсутствует маникюр и укладка. Волосы выглядят не очень ухоженно.

Поклонники удивлены таким метаморфозам во внешности певицы и недоумевают, почему Вере Брежневой надоело следить за собой.

Вера Брежнева без макияжа. Фото: соцсети

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