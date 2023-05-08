Перестала следить за собой и состарилась: как сейчас выглядит 41-летняя Вера Брежнева – ресниц нет, макияж, маникюр и укладку не делает

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время размещает в микроблоге снимки, на которых выглядит, как обычная женщина. Вера Брежнева, отметившая в феврале этого года 41-летие, демонстрирует, что из несравненной дивы она превратилась в простушку.

При этом Вера Брежнева по-прежнему обладает формами модели - она невероятно стройна.

Но судя по всему, Вере Брежневой стало немного безразлично, как она выглядит.

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