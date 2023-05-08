Головокружительно: Каролина Севастьянова в алом лифе обнажила манкую грудь – без пуш-ап, а как стоит

Известная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает толк в эффектных позах.

Уйдя со спортивных помостов Каролина Севастьянова продолжает зарабатывать очки, только на этот раз не благодаря шпагатам. Гимнастка усердно демонстрирует свое роскошное тело.

В эти дни Каролина Севастьянова находится на Мальдивах и часто делится снимками в бикини. Как правило, красотка позирует в полный рост, но иногда показывает прелести по частям.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».