Головокружительно: Каролина Севастьянова в алом лифе обнажила манкую грудь – без пуш-ап, а как стоит

Известная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает толк в эффектных позах.
Уйдя со спортивных помостов Каролина Севастьянова продолжает зарабатывать очки, только на этот раз не благодаря шпагатам. Гимнастка усердно демонстрирует свое роскошное тело.
В эти дни Каролина Севастьянова находится на Мальдивах и часто делится снимками в бикини. Как правило, красотка позирует в полный рост, но иногда показывает прелести по частям.
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На этот раз Каролина Севастьянова засветила свою манкую грудь, представ в алом лифе без пуш-апа. Судя по всему, упругие формы Каролины Севастьяновой не нуждается в дополнительной поддержке. И так все стоит идеально и головокружительно.
Каролина Севастьянова засветила сочную грудь. Фото: соцсети