«Викулик сделала мне романтик»: Тигран Салибеков из «Дома-2» похвастался подарком новой избранницы

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков не нарадуется своей 21-летней возлюбленной Викторией Лысковец. Отец троих сыновей, 36-летний Тигран Салибеков похвастался подарками избранницы.

Девушка сделала для Тиграна надувные шары в виде сердечек с их фотографиями.

«Викулик сделала мне романтик. Эти фото с наших проходов на проект. Я пришел в декабре 2010, а Вика в январе 2023. Теперь эти шары украшают нашу комнату», - поделился в соцсети Тигран Салибеков.

Пользователи удивлены такой подачей, они неустанно напоминают Тиграну Салибекову о том, что у него есть три сына, а тот неизменно отвечает, что маленькие дети от него отказались. Полагая, вероятно, что получил от них индульгенцию на новую жизнь с чистого листа.

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