Молодой папаша с черной коляской: Зепюр Брутян засняла Павла Прилучного на первой прогулке с новорожденным сыном

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась трогательными кадрами в микроблоге. Она запечатлела важный в жизни их с Прилучным новорожденного сына момент - первую прогулку.

Сначала Зепюр Брутян показала, как Павел Прилучный держит ее за руку и катит коляску с маленьким Микаэлем. А затем сняла счастливого папашу одного с сыном. Преисполненный чувства важности и гордости, Павел Прилучный катит перед собой коляску черного цвета, в которой спит новорожденный Микаэль.