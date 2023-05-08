Молодой папаша с черной коляской: Зепюр Брутян засняла Павла Прилучного на первой прогулке с новорожденным сыном

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась трогательными кадрами в микроблоге. Она запечатлела важный в жизни их с Прилучным новорожденного сына момент - первую прогулку.
Сначала Зепюр Брутян показала, как Павел Прилучный держит ее за руку и катит коляску с маленьким Микаэлем. А затем сняла счастливого папашу одного с сыном. Преисполненный чувства важности и гордости, Павел Прилучный катит перед собой коляску черного цвета, в которой спит новорожденный Микаэль.
«Наша первая прогулка», - подписала кадры Зепюр Брутян.
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Напомним, первенец супругов Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль появился на свет 28 апреля. Малыш стал первым ребенком для Брутян, и третьим для Павла Прилучного, у которого есть сын и дочка от брака с Агатой Муцениеце.
Павел Прилучный на первой прогулке с сыном. Фото: скрин соцсети