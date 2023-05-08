Волочкова в крошечном бикини раскинулась в шпагате под пальмой: бедра бугрятся (фото)

Анастасия Волочкова проводит майские каникулы на Мальдивах. Бывшая прима-балерина Большого театра то и дело балует поклонников шпагатами. На этот раз красавица-блондинка эффектно раскинулась в шпагате, козырнув бугристыми бедрами: звезда балета показала упругие мышцы, вытянув носочек.

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«Ну и традиционно! Под любимой мальдивской пальмой», - отметила Волочкова.

С кем бывшая прима-балерина отдыхает на фешенебельном курорте — секрет. Однако на отсутствие внимания со стороны сильного пола Анастасия Волочкова не жалуется.