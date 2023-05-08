В нежно-голубом блейзере: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в народ после коронации

7 мая после коронации своего отца британский принц Уильям вышел погулять вместе с женой Кейт Миддлтон возле Виндзорского замка в Лондоне – они посетили благотворительное мероприятие The Big Lunch 2023 и душевно пообщались с народом.

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