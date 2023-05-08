В нежно-голубом блейзере: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в народ после коронации

Принц Уильям и Кейт Миддлтон 7 мая в Лондоне. Толпа вокруг них собралась нешуточная. Фото: Global Look Press

Следующие король и королева присоединились к благотворительным гуляниям.

7 мая после коронации своего отца британский принц Уильям вышел погулять вместе с женой Кейт Миддлтон возле Виндзорского замка в Лондоне – они посетили благотворительное мероприятие The Big Lunch 2023 и душевно пообщались с народом.

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Кейт Миддлтон повеселилась в компании рядовых британцев. Фото: Global Look Press

Кейт была одета в голубой блейзер от бренда Reiss, белый топ, черные брюки и кроссовки. Кроме снимков ее наряда, в Сети появилось множество фотографий Уильяма, которому дали банку пива с изображением его венценосного отца. Кажется, принц был несколько смущен таким угощением.

«Там была прекрасная семейная атмосфера. Уильям и Кейт вели себя расслаблено. Они делали селфи и разговаривали с детишками в коронах», — пишет издание People.

Как только народ узнал, что к мероприятию присоединились принц с принцессой, на лужайке стало не протолкнуться. Оказывается, их визит не был запланирован. Иначе там было бы настоящее столпотворение.

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